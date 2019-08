Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la trattativa fra Inter e Manchester United per l'approdo in nerazzurro di Alexis Sanchez è in dirittura di arrivo. Fra i club l'ok è già stato trovato, ma resta da capire come verrà gestito l'ingaggio del cileno. L'Inter non vuole pagare più di 4/5 milioni di euro di ingaggio annuo e sarà la mediazione dell'agente del giocatore coi Red Devils ad essere decisiva per il pagamento della restante parte dell'ingaggio.