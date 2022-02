Il pallone perso in mediana è costato carissimo all'Inter, visto che da lì è ripartito il Milan per andare a far gol. Alexis Sanchez non è nuovo a certi errori e la Repubblica pone proprio l'accento sulle tante cadute del cileno in nerazzurro.



"Il pallone che ha regalato ai rossoneri la rete del pareggio l'ha perso lui, complice un intervento molto energico di Olivier Giroud, che con la punta del piede ha sottratto la palla al leggero attaccante interista e con una spallata lo ha abbattuto. Era fallo, come ha poi sostenuto Simone Inzaghi? Può darsi, ma non è questo il punto. La rovinosa caduta a terra di Sanchez, che ha contribuito al crollo dell'Inter in soli tre minuti, segna l'ennesimo punto basso di una storia - quella di Sanchez, appunto - che ha conosciuto tanti tonfi quanti acuti"