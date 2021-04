Alexis Sanchez chiede più spazio, ma contro il Cagliari, il cileno, non ha sfruttato la chance che gli ha concesso Antonio Conte. Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'Inter farebbe bene a considerare un'altra terza punta, più incisiva, e ad Appiano c'è un nome che rende felici tutti.



“Il punto è che Sanchez vorrebbe una continuità di impiego che Conte e l’Inter non possono garantirgli: davanti Lukaku e Lautaro fanno a gara con le migliori coppie d’Europa. Allo stesso tempo, però, l’Inter avrebbe bisogno - per pensare di poter migliorare ulteriormente - di una certezza anche dal punto di vista realizzativo. Il nome di Muriel farebbe ovviamente felici tutti, ad Appiano. L’identikit è quello: un attaccante che sappia essere affidabile sia entrando dalla panchina, sia dovendo sostituire uno dei due intoccabili, nella previsione - per la fortuna dell’Inter mai verificatasi - che uno tra Lukaku e Lautaro possa restare fuori per diverse settimane causa infortuni e/o contrattempi. Uno alla Muriel, per intendersi, non necessariamente il colombiano che Gasperini vorrebbe tenersi stretto. Anche perché l’Inter è una meravigliosa anomalia di questa Serie A: Milan, Juventus, Atalanta e Napoli, ovvero le quattro squadre che inseguono Conte in classifica, hanno tutte in organico un terzo attaccante con un minutaggio superiore ai 948’ di Sanchez”.