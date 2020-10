Neanche panchina per Alexis Sanchez e Stefano Sensi. I due sono infortunati e Antonio Conte ha deciso di non convocarli per la sfida contro il Genoa in programma oggi alle 18. I due non sono a disposizione in casa Inter e proveranno a recuperare per i prossimi impegni. Sanchez era uscito al 45' in Champions League contro il Gladbach per una contrattura, Sensi era in tribuna anche martedì per un affaticamento muscolare.