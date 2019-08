Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport in caso di acquisto di Alexis Sanchez, l'Inter non potrà garantirgli la maglia numero 7. Dopo aver privato Mauro Icardi della numero 9 (data a Lukaku) il club nerazzurro ha concesso all'argentino proprio la numero 7 che da sempre indossa il cileno. In caso di ok definitivo dal Manchester United in prestito Sanchez potrebbe quindi essere 'costretto' a cambiare numero (c'è tempo fino a domenica per eventuali cambi ai numeri già assegnati) e la scelta finale potrebbe ricadere sul numero 11.