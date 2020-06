L'Inter valuta la conferma di Alexis Sanchez. I dirigenti nerazzurri hanno già mosso i primi passi per prolungare il prestito dell'attaccante cileno ex Arsenal, Barcellona e Udinese. Sempre secondo Tuttosport, l'attaccante Edoardo Vergani (classe 2001) vuole lasciare l'Inter per andare in un'altra squadra dove giocare con continuità.