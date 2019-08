Secondo il Corriere dello Sport, per vedere Alexis Sanchez all’Inter tutto ruota attorno all’ingaggio dell’attaccante cileno: nello specifico come se lo debbano spartire i due club. Trascorse le prime due mensilità della stagione, fino al prossimo giugno, ad Alexis spettano altri 12,5 milioni di euro. In viale della Liberazione, dopo un incrocio con lo stesso Sanchez nel giorno di Ferragosto, erano partiti mettendo a disposizione 3,5 milioni, per poi salire a 4,5 nel momento in cui la prima richiesta dei Red Devils è stata del doppio, ovvero 7. Poi, anche gli inglesi hanno cominciato a rivedere la propria posizione, scendendo a poco più di 6. Facile, insomma, che l’intesa possa essere trovata tra i 5 e 5,5.