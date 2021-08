Brutta notizia per l'Inter: Alexis Sanchez tornerà a disposizione di Simone Inzaghi soltanto dopo la sosta per le nazionali di settembre e salterà le prime due giornate di campionato in Serie A con Genoa e Verona.



L'attaccante cileno non ha ancora recuperato dall'infortunio al polpaccio rimediato in Coppa America contro il Brasile. A oggi per l'esordio ufficiale di sabato 21 agosto a San Siro sono disponibili solo Satriano, Salcedo e Pinamonti perché Lautaro è squalificato.