Alexis Sanchez salterà la sfida contro la Juve perché squalificato ma Conte potrebbe consegnare al cileno una maglia da titolare per la sfida contro il Barcellona. Questo è quanto scrive il Corriere dello Sport, che spiega come l'attaccante abbia chiesto scusa ai compagni per l'ingenuità di Genova.



“L’esordio dall’inizio di Sanchez, invece, era solo questione di tempo. E per la prima frazione, a Marassi, è stato davvero tutto perfetto. Poi, a inizio ripresa, ecco il secondo giallo per simulazione e quindi l’espulsione. Il cileno si è scusato con i compagni negli spogliatoi. Il suo errore poteva costare caro, invece l’Inter è comunque riuscita a portare a casa i 3 punti e tutto si è ridimensionato. Anche se, in ogni caso, arriverà la multa da parte del Giudice Sportivo. Alexis non ci sarà domenica prossima con la Juve, ma è in corsa per una maglia da titolare per il Barcellona. Da capire, però, se Conte lo giudicherà in condizione per affrontare un’altra gara dall’inizio in tempi così ravvicinati. Al Camp Nou, però, si presenterà da ex e quindi potrebbe avere stimoli particolari”.