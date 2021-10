La Gazzetta dello Sport spiega perché l'Inter e Sanchez potrebbero giungere a una risoluzione anticipata del contratto.



“Stavolta el Niño 32enne ha esordito solo alla quarta di campionato, nella goleada contro il Bologna, ma non ha preso bene il nuovo status di quarta punta: questo peserà a gennaio, quando il mercato riaprirà le porte. Se in quell’occasione il cileno dovesse trovare un’altra casa, nessuno all’Inter si strapperebbe i capelli: risparmiare sette milioni di stipendio sarebbe cosa assai gradita visto l’impatto impalpabile del numero sette sulle sorti della squadra, anche a costo di arrivare ad una risoluzione anticipata. I nerazzurri risparmierebbero sull’ingaggio, non aggiungerebbero minusvalenze (è arrivato nel 2019 a 0 euro) e, soprattutto, non perderebbero i vantaggi pregressi del Decreto Crescita, visto che il giocatore ha già passato i due anni necessari da queste parti”.