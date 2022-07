Sanchez non trova squadra ed è un separato in casa all'Inter. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante cileno continua a rifiutare tutte le destinazioni proposte: non hanno avuto conferma le voci sul Napoli, neppure quelle provenienti dalla Spagna di un interesse presunto del Siviglia. Il sogno di Alexis, ancora vivo, è quello di tornare al Barcellona.