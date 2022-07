è sempre difficile trovare una chiave di lettura che non sia influenzata dalle simpatie o dal tifo esagerato a favore di una squadra. Capita spesso di trovarsi di fronte a, oppure, è così e sempre sarà così.La cosa che trovo alquanto antipatica e ingiusta è invece. Spesso questi giocatori vengono anche insultati e invitati crudelmente a levarsi dalle scatole al più presto. Insommaed empatia verso gli altri.ma, comunque, trovo giusto spendere due paroline in loro favore., anzi ricordo che all’arrivo di Sanchez dallo United molti tifosi furono felici. Alexis, nonostante una prima stagione condizionata dall’infortunio serio all caviglia, ha dato tutto e spesso è stato decisivo e importante.. Sanchez è stata un pezzo del puzzle servito per completarlo, ha vinto scudetto, Coppa Italia e Supercoppa, in quest’ultima è stato l’uomo simbolo con quel gol al minuto 120 che rimarrà indelebile nella memoria dei tifosi nerazzurri., trovo irrispettoso insultarlo perché non vuole partire. Stesso discorso vale per Pinamonti. Il giovane attaccante è cresciuto con la maglia nerazzurra addosso, ci tiene e, permettetemi,per meglio indirizzare la propria carriera. Il primo pensiero del Pina non può essere quello di fare gli interessi dell’Inter andando dove vuole la società, ma deve essere quello di scegliere al meglio possibile per il suo futuro che deve essere ancora scritto. Pinamonti ne ha tutto il diritto così come lo ha Sanchez.Ho letto dei commenti tipo “levatevi dai c…” che fanno rabbrividire. Vi ricordo che a gennaio, al minuto 120 di Inter Juventus, urlavate senza sosta il nome di Sanchez e durante l’anno avete sostenuto la tesi che Pinamonti fosse meglio di Scamacca.