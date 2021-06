Intervistato da Tmw, l'ex allenatore di Siena e Palermo, Giuseppe Sannino, ha espresso la propria opinione sull'Inter e sull'arrivo in nerazzurro di Simone Inzaghi.



"Il ritorno di Allegri alla Juventus lo trovo comprensibile, qualcuno evidentemente ha capito di aver sbagliato qualcosa in passato. Il ritorno di Mourinho mi sembra un'operazione di immagine. Per Conte, invece, mi sembra che rimanga solo il Tottenham; vediamo cosa farà Inzaghi al suo posto all'Inter, utilizzerà il suo stesso schema".