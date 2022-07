All in., quella che deve essere del rilancio per l’argentino. La scorsa estate il Tucu era stato la ciliegina sulla torta, l’acquisto voluto daper rimpolpare un attacco rimasto orfano di. Gli infortuni, la scarsa vena realizzativa e le buone prestazioni dilo hanno portato ai margini della squadra nerazzurra.- La Joya è stata a lungo oggetto del desiderio dima il ritorno di Big Rom ha chiuse le porte all’ex. Lo ha ribadito lo stesso ad, così come Inzaghi e Zanetti:. Nuove entrate saranno valutate solo quando usciranno altre pedine. E non bastano le cessioni già programmate di. Eventualità entrambe molto lontane dal verificarsi. Il bosniaco ha un ingaggio pesante e ha già fatto capire che intende restare in nerazzurro. Sul Tucu alcuni interessi dall’estero ci sono stati, ma l’ex Lazio è inamovibile. D’altronde, rivenderlo a una cifra inferiore, qualora ce ne fosse la possibilità, costituirebbe una minusvalenza chenon si può permettere.- Dunque Correa resterà. In una stagione particolare come quella che arriva, proverà a trovare più spazio e magari ritagliarselo in una nuova zona, più arretrata.e i primi minuti di calcio estivo stanno convincendo l’allenatore piacentino a perseguire su questa strada. Il Tucu è uno dei pochi giocatori rimasti all’Inter capaci di puntare l’avversario, di dribblare, in una squadra che in questo fondamentale è risultata tra le peggiori dello scorso anno. L’intesa poi con l’altro argentino, Lautaro, si va pian piano affinando e, se il clan dovesse allargarsi con Dybala, il nuovo arrivo non farebbe altro che renderlo felice.. Le chance ad oggi non sono tante ma, se l’Inter riuscisse ad assemblare un reparto offensivo così fornito, tornerebbe di certo in prima fila per lo scudetto. Per diventare protagonista, il nuovo numero 11 deve però. Sei reti e, soprattutto, ventisei gare giocate nel 2021/2022 sono poche,. Correa saprà darla? Gli interisti se lo augurano.