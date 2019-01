L'edizione odierna del Corriere dello Sport analizza la sfida tra Inter e Sassuolo e spiega come Spalletti si sia arrabbiato con i suoi per la conduzione del match.



“Spalletti si è arrabbiato molto perché i suoi non trovavano le distanze giuste tra i reparti e non avevano, complici i tanti errori nei passaggi, né ritmo nell’impostazione né inserimenti pericolosi da parte degli interni di centrocampo. Il risultato è stato un Icardi molto isolato, poco servito e sempre fermato da Magnani e Peluso”.