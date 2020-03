Inter e Sassuolo hanno un patto per il riscatto di Sensi da parte dei nerazzurri. Il rapporto tra i due club è saldissimo ma il Corriere dello Sport pone un giusto interrogativo: l'emergenza Coronavirus e le conseguenti difficoltà economiche, potrebbero far cambiare i piani?



“Certi i destini di Sanchez, che tornerà al Manchester United, e di Barella, il cui riscatto dal Cagliari è obbligatorio. Impossibile, invece, prevedere cosa ne sarà di Biraghi, per il quale occorrerebbero versare 12 milioni alla Fiorentina. Per Sensi, infine, c’è un impegno d’onore con il Sassuolo, a 27 milioni: resisterà al coronavirus?”