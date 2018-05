Secondo anticipo della 37esima e penultima giornata di campionato di Serie A tra Inter e Sassuolo. LIVE su Calciomercato.com la moviola dell'incontro, diretta da Rosario Abisso, assistito da Del Giovane e Prenna, con La Penna quarto uomo. Il Var è affidato a Di Bello, con Crispo nelle vesti di assistente.



81' ammonito Acerbi, dopo uno scontro con Icardi a gioco fermo.



42' GOL ANNULLATO ALL'INTER! Icardi riceve palla da Brozovic, controlla e batte Consigli. Il guardalinee alza la bandierina dopo che il pallone entra in rete, così che il Var possa controllare e confermare la posizione di fuorigioco dell'attaccante nerazzurro.



23' primo giallo anche per l'Inter, con Brozovic punito per un fallo al limite dell'area su Adjapong.



17' ammonisto Berardi per un colpo a Skriniar a palla lontana.