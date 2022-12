Intervenuto ai microfoni di Sky, Martin Satriano, attaccante di proprietà dell'Inter ma in prestito all'Empoli, ha manifestato tutto il proprio gradimento per l'ambiente toscano.



"Io mi trovo benissimo qua, così come tanti altri giocatori giovani come me. C'è un'atmosfera perfetta per lavorare e questo è importante per far crescere i giovani".