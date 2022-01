L'attaccante uruguaiano (21 anni il prossimo 20 febbraio) è entrato nella sede del club nerazzurro, dove firmerà ilin scadenza a giugno 2024.Dopodiché si trasferirà in un altro club con la formula del. Come anticipato ieri da Calciomercato.com ( LEGGI QUI ), ad attenderlo c'è il, dove gioca un altro giovane calciatore di proprietà dell'Inter: il centrocampista franco-camerunese Lucien(classe 2002 ex Spezia).Nella stessa squadra (a metà classifica della Ligue 1 con 25 punti raccolti in 20 giornate di campionato) milita il 23enne trequartista francese Romain, seguito dal Milan sul mercato.