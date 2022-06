Martin Satriano, attaccante classe 2001 dell'Inter, quest'anno in prestito al Brest, ha parlato a Teledolce della sua esperienza a Milano: "Il gruppo mi ha accolto bene. Godin e Vecino mi hanno reso le cose più facili. Era un bel gruppo con molti sudamericani, come Arturo Vidal e Alexis Sanchez. I cileni si sono comportati in modo eccellente con me, cercando sempre di darmi consigli. Erano come amici, ho cercato di guardare e assorbire tutto ciò che vedevo ma la velocità di gioco mi ha impressionato. E anche fisicamente, vedendo Romelu Lukaku".