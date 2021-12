Un interesse reale, che risale dai tempi dell'avventura in prestito al Genoa, che potrebbe diventare una trattativa vera e proprio a fine stagione. La posizione del Sassuolo è chiara, a gennaio non è in vendita (l'unico attaccante in uscita è Boga), a giugno invece può partire, a patto che arrivi l'offerta giusta.Il nostro club non ha bisogno di vendere a tutti i costi e facciamo determinate operazioni solo quando lo riteniamo opportuno, tenendo conto anche e soprattutto del bene dei ragazzi".I contatti portati avanti in queste settimane ne sono la conferma, l'Inter è seriamente interessata a Scamacca, ma per passare dalle parole ai fatti dovrà mettere in preventivo un investimento importante perché quella neroverde è una bottega cara.Merito di una stagione iniziata con il freno a mano tirato, che ora lo vede protagonista con 6 gol in 18 presenze, 4 nelle ultime 5. Scamacca è esploso, il 2022 sarà l'anno della consacrazione. E del passaggio in una big.