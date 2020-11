L'Inter è alla ricerca di un centrocampista per gennaio, pronto a dare in cambio il cartellino di Christian Eriksen. Come scrive Tuttosport, tre sono i nomi sul taccuino di Marotta: Xhaka dell'Arsenal, Paredes del Paris Saint-Germain e Tolisso del Bayern Monaco. Bayern Monaco che in estate aveva già cercato Eriksen, per il quale era stato proposto Boateng.