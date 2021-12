“Sai di dove sono io? Sono di Cinisello”

Pierooooopic.twitter.com/bt5kkka8pl — Alessandro (@90ordnasselA) November 30, 2021

è alle prese con un finto ultrà nerazzurro di 45 anni, Gigi, che si fidanza con sua figlia Giulia di 19 anni e la rinchiude in una gabbia dei palloni per poi chiedere un video di scuse alla Curva Nord.Ausilio ovviamente non la prende bene e minaccia: "Dammi la chiave, è già tanto che non ti ho ancora alzato le mani. Non mi fai paura, io sono di Cinisello...".Poi interviene un gruppo di tifosi a rincarare la dose: "".