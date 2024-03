Inter, scintille in nazionale tra Asllani e Sanchez: prima un brutto intervento, poi la pace

Attimi di tensione in Cile-Albania, amichevole giocata a Parma. Nulla di grave, certo, ma quello che fa notizia è che a bisticciare in campo, dopo una brutta entrata, siano stati due calciatori della stessa squadra, l'Inter. Protagonisti della curiosa scena sono stati infatti Asllani e Sanchez.



IL FATTO - Durante il primo tempo, colto da un impeto di gioco, il Nino Maravilla è entrato durissimo sul centrocampista avversario, rischiando concretamente di fargli male con i tacchetti sulla caviglia destra. Dopo aver incassato il colpo, la reazione dell'ex Empoli non si è fatta attendere: Asllani ha chiesto lumi ad Alexis (ammonito nell'occasione) e i due si sono guardati in cagnesco, con l'ex Arsenal che tentava di ridimensionare velocemente l'accaduto. Il tutto è poi rientrato nell'intervallo quando il cileno è andato a scusarsi col compagno di squadra, scambiandosi le maglie e spegnendo la querelle per la gioia, soprattutto, di Simone Inzaghi che tra qualche giorno ritroverà i due alla Pinetina. La gara si è chiusa sul 3-0 per la Roja ai danni degli albanesi, sconfitti dalle reti dell'ex Napoli Vargas, e da quelle di Bolados e Davila.