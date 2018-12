Con un breve comunicato l'Inter comunica che Radja Nainggolan è momentaneamente sospeso dall'attività agonistica.



IL COMUNICATO - “APPIANO GENTILE - FC Internazionale Milano comunica che Radja Nainggolan è momentaneamente sospeso dall'attività agonistica per motivi disciplinari”.



I DETTAGLI - La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato l'ennesimo ritardo del calciatore alla seduta di allenamento. La società nerazzurra, già infastidita per alcune voci extra campo emerse in settimana, ha deciso che il calciatore si allenerà ad Appiano, ma non prenderà parte alla sfida contro il Napoli. Per Nainggolan prevista anche una multa salata.