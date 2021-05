È la verità che salta fuori dal suo passato, lo stesso che gli ha consegnato un'identità precisa. Conte era il capitano della Juventus, l’uomo del “C’è poco da parlare, qui stiamo godendo”. Conte era il condottiero che ha riportato Agnelli in vetta dopo i periodi di magra. Un vessillo bianconero da mostrare con orgoglio.Arrivare all’Inter era un rischio altissimo, chi prima di lui si incamminato sullo stesso percorso ha fallito. Ricordate Lippi e il famoso, lo striscione che i tifosi nerazzurri lasciarono in Pinetina, seguito da infiniti rotoli di carta igienica. Lamentavano l’arroganza del tecnico, che a Moratti aveva chiesto di poter dettare legge in materia di mercato. Ma anche il trattamento riservato a Roberto Baggio. Anche“Noi non siamo la Juve, per noi vincere non è l’unica cosa che conta”. E che si concludeva così:È servito tutto il lavoro diplomatico di Oriali e di Zanetti, per stemperare le tensioni e consentire a Conte di lavorare con serenità. Hanno garantito per Conte e mediato con la Curva.. Conte è questo e così va preso, ma con la consapevolezza che il suo lavoro paga: “Non era facile entrare nel cuore degli interisti”, ha detto dopo il successo contro il Crotone. Ma ce l’ha fatta, ovviamente a modo suo. Con la dignità di chi lavora senza soste. Il diciannovesimo scudetto dell’Inter è quello della costanza. Complimenti a Conte.