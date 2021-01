La cosa sconsolante è che la squadra di Conte queste due partite le poteva vincere. Contro la Sampdoria è stato il festival dello spreco e delle distrazioni che hanno trasformato la probabile e pronosticabile vittoria in una sconfitta tanto evitabile quanto amara.La Roma, dopo il meraviglioso 2-1 di Hakimi, era alle corde, l’Inter trovava spazi in campo aperto che prima la squadra di Fonseca non concedeva, avendo così la possibilità si sfruttare la boa di Lukaku per far salire i compagni fino all’area di rigore avversaria. Ma dall’errore sottoporta di Vidalconcedendo il possesso e l’intero pallino del gioco alla Roma. Un servizio su un piatto d’argento per Fonseca che ha visto in un colpo solo mille possibilità. I suoi si sono stancati meno, non hanno più dovuto rincorrere ma solo costruire e buttare palloni nell’area avversaria, nel frattempo le energie dell’Inter calavano mentre il vigore e la fiducia dei romanisti si innalzava sempre di più azione dopo azione.ma il gol per la Roma poteva arrivare ancora prima tante sono state le possibilità concesse dalla fase difensiva dell’Inter agli attaccanti giallorossi. Un punto in due partite che allontanano Conte dalla vetta e avvicinano le avversarie di sempre.La mia impressione è che manchi fiducia nei propri mezzi, autostima in quello che si fa e non ci sia quell’affiatamento di squadra che serve nei momenti decisivi di una partita. Ormai la questione si pone da troppo tempo e non può più essere considerata un caso. Quando arriva il momento decisivo l’Inter si squaglia.senza tornare troppo indietro nel tempo.fino ad arrivare a ieri dove sul 2-1 per stessa ammissione di Conte si arriva ad avere il “braccino” del tennista.Non è possibile e non è giustificabile.Una squadra che crede in se stessa e che ha fiducia nei propri mezzi deve avere la rabbia di chiudere la partita, deve avere voglia di mettere KO l’avversario non può avere PAURA di vincere. Ma scherziamo?Sbagliare ancora potrebbe suonare per l’Inter come una sentenza negativa sulle ambizioni di vittoria finale.