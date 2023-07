- per il resto meritevole di ogni lode -Come accaduto anche ieri pomeriggio, Marotta, con onestà e sincerità, ha riconosciuto a Simone Inzaghi tutti i meriti dei quattro trofei conquistati in due anni, oltre che la finale di Champions League, persa di misura, con il Manchester City.E se sì, come aveva ricordato Zhang un mese fa dicendo che Inzaghi sarebbe rimasto a lungo, che cosa si aspetta per procedere? O meglio, come mai non si è trovato il tempo per rinnovare il contratto e, magari, adeguarlo dal punto di vista delle cifre?. In fondo, la colpa che gli addossano una parte dei tifosi interisti e della critica più radicale, è di avere buttato il campionato di due anni fa e di non essere mai stato in corsa per quello dell’anno scorso. Non che queste osservazioni siano prive di fondamento, ma pensavo che essersi guadagnato la finale di Champions, e l’aver messo alla frusta il City campione di tutto, potesse garantire un’ulteriore apertura di credito per l’allenatore.. Per puro dovere di cronaca, ricordo che Luciano Spalletti, il primo l’ha conquistato a 64 anni, dopo aver allenato, tra le altre, Roma (due volte) e, guardacaso, proprio l’Inter. Dove molti lo consideravano inadeguato, per non dire di peggio.