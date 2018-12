Per il Corriere della Sera non ci sono dubbi: è Icardi il cardine dell'Inter. Questo è quanto scrive il quotidiano che spiega come il numero dei marcatori totali dei nerazzurri non debba trarre in inganno.



“La prima vittoria dopo quattro partite è firmata al solito da Mauro Icardi. Il capitano trascina l’inter fuori dal pozzo in cui s’era cacciata trasformando alla Totti, con un delizioso e semplice cucchiaino, il rigore non visto dall’arbitro Abisso e concesso dalla Var. Il successo ferma l’emorragia di risultati, non manda punto e a capo i nerazzurri. Consacra però l’argentino come cardine della squadra, centravanti completo, tuttocampista con ben 45 palloni toccati: se non segna lui le soluzioni scarseggiano e non inganni l’alto numero (12) di marcatori complessivi nerazzurri in questa stagione. Icardi è il terminale ultimo e imprescindibile, lo dimostrano le nove reti nelle ultime otto partite di campionato”.