appena conquistato, poi sarà già il momento di mettersi con la testa tra i vari fascicoli aperti in viale della Liberazione. PerchéTant’è vero cheun colpo a centrocampo, dove, e un colpo in attacco, dove l’unico. Conti alla mano, il classico gioco delle coppie ruolo per ruolo è già completo, anche se c’è da dire che a prescindere da Taremi, in viale della Liberazione hanno capito che forse, visto che l’addio di Sanchez priverà il reparto offensivo di caratteristiche indispensabili. E allora è possibile che se dovessero esserci cessioni accessorie, i nerazzurri proverebbero ad analizzare i margini per un colpo alla

Per quanto riguarda il resto, invece, possiamo tranquillamente dire che tutto è in divenire e che, a quel punto la dirigenza potrebbe piazzare un colpo in uscita al fine di ringiovanire il gruppo portando avanti un paio un paio di operazioni che sono in canna ma che non potrebbero decollare senza il frusciante proveniente dalle cessioni.

C’è poi da capire quale sarà il futuro di Denzel Dumfries,la questione somiglia un po’ a quella di de Vrij di un paio di anni fa, con l’olandese che stando alle indiscrezioni avrebbe prima sparato altissimo per poi ridimensionarsi.e a quel punto dovrebbe decidere se andarsene a prescindere o se invece accettare le condizioni che gli offrono i nerazzurri (circa 4 milioni a stagione), considerando che da qualche mese, ormai, Darmian gli ha preso il poso da titolare.