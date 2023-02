Si svuota l'infermeria in casa Inter in vista del derby contro il Milan. Marcelo Brozovic si è infatti allenato con il resto del gruppo per il secondo giorno consecutivo, così come Samir Handanovic. Con il loro rientro tutta la rosa sarà a disposizione di Simone Inzaghi in vista della stracittadina, in programma per domenica alle ore 20.45.