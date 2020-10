L'Inter si sta concentrando molto sul campo dove non sta ottenendo risultati all'altezza delle aspettative, soprattutto in Champions League, ma guarda anche alla prossima sessione di mercato dove è sempre viva la possibilità di uno scambio con il Torino già sfumato in estate. In maglia granata, una volta recuperato dall'infortunio al ginocchio, ci finirà Matias Vecino mentre farà il percorso inverso Armando Izzo con una valutazione data ad entrambi di circa 15 milioni.