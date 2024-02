Inter, Sensi assente ad Appiano: in definizione la trattativa con il Leicester

Pasquale Guarro

Adesso ci siamo, la trattativa tra Inter e Leicester per Stefano Sensi è in via di definizione. Una questione bloccata da giorni che adesso sembra poter andare incontro a un destino favorevole. La novità sostanziale rispetto a ieri è una: Sensi questa mattina non si è recato ad Appiano Gentile per gli allenamenti, segnale inequivocabile sullo stato avanzato della trattativa, che per adesso, giusto ecidenziarlo, non è ancora chiusa.



La macchina dei contatti si è finalmente messa in moto nel concreto e le parti sono al lavoro per sistemare i dettagli. L’uscita di Sensi porterebbe nelle casse nerazzurre circa 2,5 milioni di euro se il Leicester dovesse guadagnare la promozione in Champions. Il calciatore è desideroso di iniziare questa nuova esperienza e dopo qualche intoppo che ha portato la trattativa a trascinarsi fino alle ultime ore del mercato, potrebbe finalmente vedere concretizzarsi le sue aspettative. L’affare è in definizione, non chiuso, ma Sensi non è mai stato così vicino al Leicester come lo è in questo momento.