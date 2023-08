Altro gol, altra prestazione di alto livello, altra uscita stagionale di questo precampionato con lache fa parlare tanto bene di sé.si sta giocando tutte le sue carte a disposizione e le sta provando tutte per provare a rimanere in nerazzurro per un'altra stagione, ma le scelte del club e dinon sono al momento convertibili. Anzi, l'affare Samardzic che già da domani potrebbe vedere l'accelerata definitiva, spinge Sensi sempre più lontano da Milano.dicevamo, con il primo gol è arrivato nel corso dell'amichevole con il Lugano, poi le palle gol vincenti nel 10-0 contro la Pergolettese, poi un'ottimo secondo tempo contro Al Nassr e quindi ilcontro il Paris Saint Germain di oggi. Per usare le parole del nostro pagellista Pasquale Guarro: "La sua qualità a centrocampo è preziosa. Purtroppo per lui non c’è spazio, ma separarsene è sempre un gran dolore".Purtroppo non c'è spazio e conanche quel poco che c'era a disposizione sparirà.e, sebbene finora il mercato attorno a Sensi non abbia riservato grosse alternative a una permanenza, nel futuro del centrocampista ci sarà comunque l'addio. L'ex Sassuolo ha il contratto inSensi fu riscattato dal Sassuolo facendo schizzare a 27 milioni di euro il costo storico del suo cartellino che, al netto degli ammortamenti,sotto alla quale il club nerazzurro farebbe registrare minusvalenza, cifre alla portata di tanti club per un potenziale rinforzo (se tornasse quello di due anni fa) da Nazionale. Il Monza che lo ha avuto a disposizione lo scorso anno non è oggi forte su di lui, mentre è più percorribile sia la pista Torino che quella che porta alla Fiorentina che però dovrà capire se approderà, o meno, ai gironi di Conference League. Sensi sta tornando a brillare, ora tocca al mercato.