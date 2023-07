Trenta presenze, tra Serie A e Coppa Italia, per dimostrare di essere un calciatore integro. Per dimostrare che, al di là di qualche normale infortunio, Stefano Sensi può ancora essere importante ad alti livelli. Questo è quello che ha detto la stagione 2022/23, che il centrocampista ha passato in prestito al Monza. Un'annata in cui il classe '95 si è ritrovato, prima di fare rientro all'Inter e aspettare, ora, che si decida il suo futuro. Tra il sogno di convincere i nerazzurri e rimanere nell'ultimo anno di contratto, un sondaggio arrivato dalla Spagna e il possibile ritorno a Monza, magari proprio negli ultimi giorni di questa sessione estiva.