Conte si fida di Sensi e Barella. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come nonostante lo sfogo di qualche mese fa, il tecnico salentino non abbia assolutamente dubbi sui due italiani.



“Nicolò Barella è il giocatore che in qualche modo dovrà continuare a dare l’esempio al resto del made in Italy. La scorsa estate al Cagliari sono andati 12 milioni per il prestito, a fine stagione l’Inter deve pagarne altri 25 per il riscatto obbligatorio. Soldi spesi bene, il sardo dopo un brevissimo ambientamento si è conquistato il tifo di San Siro. E nel centrocampo di Conte ha dimostrato di avere già i gradi per stare nel cuore di una big: senza contare i 3 gol a Slavia Praga, Verona e Fiorentina, tutti in casa e tutti necessari a rimettere in corsa l’Inter. Nicolò insieme con Stefano Sensi, l’altro pezzo del made in Italy che ha fatto sorridere l’Inter contiana, ha retto la baracca a lungo. Al di là del famoso sfogo dell’allenatore dopo la rimonta spaccagambe incassata a Dortmund («In questo gruppo nessuno ha vinto niente. Devo chiedere qualcosa a Barella e Sensi che abbiamo preso da Cagliari e Sassuolo?»): perché di Barella e di Sensi Conte si è sempre fidato”.