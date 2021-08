Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, parla a Inter Tv dopo l'amichevole vinta dall'Inter contro la Dinamo Kiev: "Sono molto contento per il gol del 3-0 e per l'assist in occasione della rete che ha sbloccato la partita ma quello che conta è la prova della squadra, come abbiamo giocato e i minuti che abbiamo messo nelle gambe. Manca poco all'inzio del campionato e ci voleva una prestazione così per prepararci nel migliore dei modi. Dzeko? ​E' un grande campione, ci darà sicuramente una mano. Sa giocare a calcio, mi sono trovato subito bene con lui. Siamo contenti sia arrivato qui. Spero di trovare la continuità che mi è mancata negli ultimi due anni, mi sento bene fisicamente e questa è la cosa più importante per me".