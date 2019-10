Stefano Sensi ha ormai smaltito il problema muscolare che lo ha costretto a uscire anzitempo contro la Juve. Come riportato da Sky Sport, se non dovesse partire dall'inizio contro il Sassuolo, sua ex squadra, Sensi con ogni probabilità sarà titolare a San Siro contro i tedeschi in un match fondamentale per il prosieguo dell'avventura europea dei nerazzurri. Conte, che conosce benissimo l'importanza di Sensi nei suoi schemi, valuterà al meglio: ma Sensi è ormai in rampa di lancio, pronto a riprendersi il suo posto al centro dell'Inter.