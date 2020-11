(ex Empoli e Roma) descrive il centrocampista argentino alla Gazzetta dello Sport: "Nonostante fosse molto giovane, già quando è arrivato dimostrava la serietà e la maturità di chi a quell’età era già padre. Comportamenti da 10, ottima caratteristica in relazione alla capacità di vedere la porta e cercarla anche da lontano. Di sicuro incidono sempre le doti morali e caratteriali, la capacità di sacrificio, la partecipazione, la velocità di pensiero, un’ottima tecnica e un fisico che permette di 'incontrare'. Forse il limite poteva essere che, e questo lo ha aiutato tornando qualche metro indietro quando è andato a Empoli, esperienza eccellente"."La Serie A italiana è quella che ti dà una collocazione, se riesci qua a ritagliarti uno spazio - in particolare in quel ruolo - vuol dire che hai già una tua dimensione. Poi la crescita che deriva dall’esperienza arriva soltanto con l’età e la frequentazione non solo di campionati ma anche di compagni di alto livello che ti fanno crescere.: se si ha la fortuna di trovare qualcuno che trova la posizione giusta per farli esprimere al meglio, poi esce fuori totalmente il calciatore con le sue prerogative".. Tornare dietro le punte? Non è che i giocatori perdono la memoria. Ma potersi adattare in più posizioni all'interno del reparto è un vantaggio che alcuni calciatori riescono a dare. E lui è tra questi".