Nicola Berti, ex centrocampista dell'Inter, parla a La Gazzetta dello Sport del possibile scambio tra Dzeko e Sanchez con la Roma: "Non scherziamo: Sanchez è tanta roba, non farei mai lo scambio. Lui resta qui e andiamo a prendere Dzeko, così avremmo un attacco completo con quattro giocatori top. Edin mi piace tantissimo, da morire: nonostante l’età, rimane uno degli attaccanti più forti in circolazione. Lo porterei a Milano subito: che coppia formerebbe con Lukaku? Grandi e grossi entrambi, tecnici e killer davanti alla porta. Sarebbero devastanti".