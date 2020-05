Bojan Krkic, ex attaccante del Barcellona, boccia Lautaro Martinez. Ai microfoni di Sport ha dichiarato sull'attaccante dell'Inter: "L'Inter di solito non prende l'iniziativa e questo mi fa pensare che Lautaro potrebbe occupare un'area del Barça che non è naturalmente sua. E questo sarebbe certamente un peccato. Se mi è permesso di fare un nome, scommetterei di più su Roberto Firmino, un giocatore di collegamento con maggiore mobilità e presenza. Non voglio che questa riflessione sia interpretata come un rifiuto di firmare l'argentino, ma capisco che il suo profilo deve essere analizzato molto bene perché sarebbe imperdonabile che, come è successo con Antoine Griezmann, si firmi un attaccante per metterlo esterno per poi lamentarsi del fatto che non rende come sperato. Un nove è un nove. L'area è il suo habitat naturale e spostarlo da lì significa sprecare il suo talento. Se il Barcellona ha bisogno di un nove, lo firmi ma lo usi in quanto tale".