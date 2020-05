Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, parla a Sky Sport di Christian Eriksen, attualmente in nerazzurro: "’Inter lo è andato a cercare e ha combattuto con altre squadre per averlo. Bisogna capire se Eriksen assimilerà e accetterà il fatto di poter essere la ‘variante’ di qualcuno. Per me è un giocatore fantastico, lo penso dal Tottenham. Ma bisogna lasciarlo fare. Conte è un allenatore che vuole che ognuno faccia un lavoro ben preciso. All’Inter manca quel giocatore che può inventare, Eriksen può fare gol, assist e far girare la squadra. Ma il tempo per inserirlo è sempre meno".