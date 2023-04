Esteban Cambiasso è ancora oggi uno degli idoli dei tifosi dell’Inter. L’argentino ha parlato con il club Modena Interista, ecco le sue parole.



"Non allenerò mai alla Juventus e mai al Milan. Ho parlato di senso di appartenenza e mi chiedete se vado alla Juventus o al Milan? No. Non vedo l'ora di allenare e mettermi in gioco. Ma non a qualsiasi condizione, voglio un progetto preciso e anche basato sulla mia persona. Paura di cancellare i momenti belli come calciatore? Non fai l'allenatore se hai paura di cancellare il ricordo delle cose belle fatte in campo. Non esiste una cosa del genere nel calcio professionistico. Io traghettatore? Mai. Casualità nel calcio non c’è. Si dice “è fortuna”, ma hanno fortuna sempre gli stessi? No, ci sono quelli che segnano e quelli che sbagliano nei momenti decisivi".