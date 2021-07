Intervistato da Sky, l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato di Gianluca Scamacca, attaccante che da qualche giorno viene accostato all'Inter.



"Ci sono richieste importanti per lui, non abbiamo concluso nulla perché non è solo un discorso di acquisto o cessione ma anche di modulo. La difficoltà non è solo nel vendere ma anche nell'acquistare eventuali sostituti adatti per il modulo del mister".