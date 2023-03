Hernan Crespo, ex attaccante dell'Inter, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport parlando di Mateo Retegui: "I nerazzurri fanno benissimo a seguirlo perché è un centravanti che ha qualità importanti. Lui in coppia con Lautaro Martinez? Lautaro è diverso da Retegui. Collega di più i reparti e sa essere micidiale in area di rigore. Retegui, per ora, è bravissimo là davanti. Potrebbero integrarsi, anche se sono due prime punte. Diciamo che l’allenatore dovrebbe studiare il modo migliore per farli convivere. Tutt’e due vedono la porta e non sono portati all’assist o al dialogo stretto. Lautaro di più, Retegui meno. Ci sarebbe da lavorare un po’ su questo aspetto, ma insisto: l’importante è che Retegui capisca il calcio europeo, non solo italiano, che è molto differente da quello argentino. Se ha voglia, le capacità non gli mancano".