Julio Cruz, ex attaccante dell'Inter, ha parlato a Sky Sport di Lautaro Martinez: "Spero che resti, sta dimostrando di essere un grandissimo calciatore. Se dovesse partire, non vedo al momento un altro attaccante da affiancare a Lukaku. Mi auguro però che possa essere il centravanti giusto per l'Argentina".



SU MESSI - "Messi all'Inter? Difficile, non penso che vada via dopo tutto ciò che ha costruito a Barcellona".