Mikkel Damsgaard, esterno della Sampdoria che piace all'Inter, ha parlato di una conversazione avuta con Christian Eriksen a Tv2 Sport: "Abbiamo parlato dopo la partita e mi ha elogiato l’assist. È una persona davvero gentile e con cui è piacevole parlare. È stato bello che volesse parlare con me dopo la partita”.



SULL'ASSIST A KEITA - “Era importante che potessi aiutare la squadra ad andare sul 2-0. Ha dato un po’ di respiro, questa vittoria ci ha dato fiducia. Sono felice per l’assist, è stato bello soprattutto perché davanti c’era una squadra forte come l’Inter, ma adesso non ci penso più".