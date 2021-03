Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, parla di Stefano Sensi, centrocampista dell'Inter, in diretta su Twitch con Christian Vieri: "Sicuramente Stefano è un giocatore di cui sono innamorato. Dico di più: quando l'ho preso pensavo fosse più un organizzatore di gioco, invece più che Xavi mi ricorda Andres Iniesta, per me stando nei paragoni ha qualcosa di lui. Il primo anno al Sassuolo avevo come attaccante Kevin-Prince Boateng, uno che non dava profonidtà ma veniva sempre incontro, e impiegavo Sensi come mezzala. E di questo ruolo ha le caratteristiche. Negli ultimi due anni ha avuto tanti infortuni, per il resto ha qualità e personalità da vendere. Il ragazzo è serissimo e non ha limiti. Infortuni permettendo, chiaramente".