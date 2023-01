Tra campo e mercato, Giovanniè il grande protagonista in casa Reggina e non solo. Su di lui è attenta, e molto purein vista dell'estate. I nerazzurri, che ne detengono il cartellino,del classe 2003 nato a Camposampiero, autore di 7 gol finora in cadetteria.Del suo futuro ha provato a parlare il 20enne in conferenza stampa: "A fine anno faremo le valutazioni di rito. La decisione di venire a Reggio a giugno l’ho presa con l’Inter e coi miei agenti: era la soluzione migliore., abbiamo scambiato qualche parola. Il mio sogno?, poi si vedrà".Al momento in casa Intera giugno per prendere il posto del partente Gagliardini, ma occhio alle sorprese: Marotta dovrà ricavare 60 milioni di euro dal mercato , e occhio quindi a possibili offensive per la mezz'ala. Mezz'ala già valutata circa 20 milioni di euro.è avvisata.