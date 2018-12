Sirene inglesi per. L'attaccante brasiliano, di proprietà dell'e reduce dal prestito alè tornato a segnare nella squadra in cui è cresciuto e che lo ha lanciato nel grande calcio, attirando l'attenzione di alcune formazioni di: "È stato un anno molto buono per me. Personalmente - ha dichiarato il 22enne ai microfoni del Daily Mail - è stato spettacolare. Sono maturato molto e giocare più partite ti dà più sicurezza. Ho giocato molte partite e ho imparato molto. Desidero che il 2019 sia un altro anno felice per me, buono come quello alfinora. Quello che posso assicurare è che la mia dedizione sarà al massimo livello. Voglio giocare il più possibile per essere chiamato di nuovo in nazionale. Per realizzarlo ho bisogno di segnare molti gol, come ogni attaccante cerca di fare".Gabigol ha poi aperto le porte a un'avventura in Premier League: "Ha sempre avuto grandi attaccanti ed è una gioia vederla in tv. È molto competitiva, veloce e dinamica, con un sacco di pretendenti al titolo. C’è qualità ovunque, ecco perché tutti la amano. Mi attrae molto. Sono tutti club importanti con giocatori di grande qualità. Speriamo che tutto vada bene per tutti se raggiungiamo un accordo. Ci sono molte cose in gioco, principalmente con l’Inter in quanto detengono i miei diritti. Non è ancora stato deciso, ma è molto improbabile che rimarrò in Brasile".Sono sempre più esigue le speranze di restare al Santos. Gabigol aveva manifestato nelle scorse settimane la volontà di restare ("Questa è casa mia"), ma difficilmente il club paulista potrà accontentare le richieste dell'Inter ed esaudire il sogno del classe '96 di tornare in Brasile. Più concrete le piste che portano in inghilterra: secondo il Daily Mail, sono tre i club di Premier a seguire il brasiliano.sono sulle tracce di, con l'che - come riferisce il tabloid - avrebbe fissato il prezzo: circa 20 milioni di euro per lasciarlo partire a titolo definitivo.